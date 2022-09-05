***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 13:00
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060119
BIST
15:023.329
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 106,15
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.336
En Düşük
3.248
15:0218,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
15:0218,0936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0253
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
15:021.004,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.004,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler15:00
|KRDMD
|12,88
|2.719.858.664
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.094.567
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|38.756.752
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.221.873
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|49.418.882
|% -9,97
|
|ULUSE
|131,10
|67.145.280
|% -7,94
|
|MOBTL
|2,28
|180.302.575
|% -6,56
|
|DOGUB
|10,55
|15.661.557
|% -6,39
|
|EGGUB
|73,20
|89.749.230
|% -4,63
|
|EREGL
|30,70
|6.019.654.496
|% 8,94
|
|YKBNK
|8,20
|5.001.957.262
|% 4,99
|
|THYAO
|73,35
|4.850.243.033
|% 2,16
|
|AKBNK
|13,68
|4.109.340.860
|% 4,99
|
|GARAN
|25,20
|3.633.100.636
|% 3,36
|
|EKGYO
|4,39
|3.535.361.075
|% 8,40
|
|YKBNK
|8,20
|5.001.957.262
|% 4,99
|
|AKBNK
|13,68
|4.109.340.860
|% 4,99
|
|ISCTR
|9,47
|2.579.829.438
|% 7,13
|
|KRDMD
|12,88
|2.719.858.664
|% 9,99
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2191
|18,2304
|% 0,17
|
|Euro
|18,0886
|18,0951
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,9081
|21,0129
|% 0,09
|
|Frank
|18,4861
|18,5975
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8343
|4,8585
|% 0,15
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-0,05
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|3,00
|
|Tam
|6.768
|6.816
|51,00
|
|Yarım
|3.298
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,07
|
|B. Petrol
|96,47
|96,47
|3,45
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15RHEAG
Yüzde 7.48 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 437, 736 adet işlem
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15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 36 artarak (% 3.90 ) 3, 631
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15:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, YKBNK, THYAO
-
15:14XU100
Endeks 3, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 44 üstünde . İşlem hacmi 64, 439.00 milyon TL de
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15:14INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 16.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 466, 360 adet işlem