***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 13:01
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060121
BIST
15:453.338
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 115,13
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.340
En Düşük
3.248
15:4518,2334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
15:4518,1032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0157
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
15:451.004,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.004,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler15:45
|KRDMD
|12,88
|2.730.607.462
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.252.001
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.692.933
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.296.266
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|50.323.208
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,40
|72.034.695
|% -8,43
|
|DOGUB
|10,60
|16.496.201
|% -5,94
|
|MOBTL
|2,30
|187.184.959
|% -5,74
|
|EGGUB
|73,00
|95.477.472
|% -4,89
|
|YKBNK
|8,25
|7.146.468.214
|% 5,63
|
|EREGL
|30,70
|6.484.242.589
|% 8,94
|
|THYAO
|73,25
|5.659.251.544
|% 2,02
|
|AKBNK
|14,25
|5.323.555.897
|% 9,36
|
|GARAN
|25,42
|4.679.607.810
|% 4,27
|
|YKBNK
|8,25
|7.146.468.214
|% 5,63
|
|EKGYO
|4,39
|3.657.070.956
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,25
|5.323.555.897
|% 9,36
|
|ISCTR
|9,50
|3.154.873.071
|% 7,47
|
|KRDMD
|12,88
|2.730.607.462
|% 9,99
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2185
|18,2334
|% 0,18
|
|Euro
|18,0931
|18,1032
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,8665
|20,9711
|% -0,11
|
|Frank
|18,4882
|18,5995
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8343
|4,8585
|% 0,15
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,66
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|1,00
|
|Tam
|6.763
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.295
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,07
|
|B. Petrol
|96,64
|96,64
|3,62
|