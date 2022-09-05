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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

05.09.2022 13:01
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Ağustos 2022 Aylık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060121


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMD 12,88 2.730.607.462 % 9,99  
ICBCT 7,93 33.252.001 % 9,99  
PETUN 34,64 39.692.933 % 9,97  
VKING 6,95 2.296.266 % 9,97  
BRMEN 3,65 2.333.229 % 9,94  
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15:45 Alış Satış %  
Dolar 18,2185 18,2334 % 0,18  
Euro 18,0931 18,1032 % -0,09  
Sterlin 20,8665 20,9711 % -0,11  
Frank 18,4882 18,5995 % 0,04  
Riyal 4,8343 4,8585 % 0,15  
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15:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 0,45  
Altın Gr. 1.003 1.003 0,66  
Cumhuriyet 6.731 6.832 1,00  
Tam 6.763 6.818 53,00  
Yarım 3.295 3.333 26,00  
Çeyrek 1.653 1.666 13,00  
Gümüş.Ons 18,17 18,19 0,12  
Gümüş Gr. 10,66 10,67 0,07  
B. Petrol 96,64 96,64 3,62  
Seans Raporu 15:45
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