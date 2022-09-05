***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 13:01
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060122
BIST
17:573.360
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 137,38
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
17:5718,2236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:5718,0945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0244
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:571.002,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.002,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:57
|KRDMD
|12,88
|2.744.118.157
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.817.204
|% 9,99
|
|ZRGYO
|3,75
|72.142.774
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|41.030.833
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.565.474
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.632.234
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.216.086
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,70
|80.299.792
|% -8,92
|
|MOBTL
|2,28
|219.457.300
|% -6,56
|
|GZNMI
|30,80
|87.268.725
|% -5,98
|
|YKBNK
|8,16
|11.305.397.577
|% 4,48
|
|THYAO
|75,40
|9.559.015.114
|% 5,01
|
|EREGL
|30,98
|7.839.719.677
|% 9,94
|
|GARAN
|25,48
|7.245.454.865
|% 4,51
|
|AKBNK
|14,26
|6.734.993.515
|% 9,44
|
|YKBNK
|8,16
|11.305.397.577
|% 4,48
|
|EKGYO
|4,39
|4.637.886.282
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,26
|6.734.993.515
|% 9,44
|
|ISCTR
|9,66
|4.455.709.339
|% 9,28
|
|GARAN
|25,48
|7.245.454.865
|% 4,51
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2174
|18,2236
|% 0,13
|
|Euro
|18,0893
|18,0945
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,9095
|21,0143
|% 0,09
|
|Frank
|18,4938
|18,6052
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8331
|4,8573
|% 0,13
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,95
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.293
|3.334
|27,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,02
|
|B. Petrol
|96,86
|96,86
|3,84
|
Seans Raporu
17:57
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
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17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
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17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
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17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de