***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 13:01
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060124
BIST
13:233.320
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 96,92
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.324
En Düşük
3.248
13:2318,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
13:2318,1217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
13:231.004,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.004,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler13:21
|KRDMD
|12,88
|2.701.255.410
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|32.638.132
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|37.644.496
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.215.639
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|1.919.465
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|48.186.005
|% -9,97
|
|ULUSE
|133,60
|45.201.582
|% -6,18
|
|DOGUB
|10,59
|11.370.091
|% -6,03
|
|MOBTL
|2,30
|155.427.026
|% -5,74
|
|EGGUB
|73,30
|71.800.041
|% -4,50
|
|EREGL
|30,54
|4.666.256.937
|% 8,37
|
|THYAO
|73,35
|4.036.997.746
|% 2,16
|
|YKBNK
|8,12
|3.859.621.006
|% 3,97
|
|EKGYO
|4,39
|3.168.007.363
|% 8,40
|
|AKBNK
|13,47
|3.070.718.498
|% 3,38
|
|EKGYO
|4,39
|3.168.007.363
|% 8,40
|
|YKBNK
|8,12
|3.859.621.006
|% 3,97
|
|AKBNK
|13,47
|3.070.718.498
|% 3,38
|
|KRDMD
|12,88
|2.701.255.410
|% 9,99
|
|ISCTR
|9,28
|1.904.561.074
|% 4,98
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2227
|18,2259
|% 0,14
|
|Euro
|18,1099
|18,1223
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,9126
|21,0175
|% 0,11
|
|Frank
|18,4985
|18,6099
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8311
|4,8553
|% 0,09
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|2,10
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|8,00
|
|Tam
|6.769
|6.820
|55,00
|
|Yarım
|3.299
|3.334
|27,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,24
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,08
|
|B. Petrol
|95,72
|95,72
|2,70
|