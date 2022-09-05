***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 13:01
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060123
BIST
15:153.327
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 104,70
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.336
En Düşük
3.248
15:1518,2287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0287
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
15:1518,0877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0312
|Açılış
|: 18,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
15:151.003,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.003,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler15:13
|KRDMD
|12,88
|2.724.081.875
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.112.481
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|38.990.607
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.221.894
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|49.557.061
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,70
|69.191.034
|% -8,22
|
|DOGUB
|10,52
|15.921.144
|% -6,65
|
|MOBTL
|2,29
|182.465.438
|% -6,15
|
|EGGUB
|72,70
|91.982.294
|% -5,28
|
|EREGL
|30,78
|6.178.256.857
|% 9,23
|
|YKBNK
|8,08
|5.621.839.615
|% 3,46
|
|THYAO
|73,25
|5.025.943.691
|% 2,02
|
|AKBNK
|13,65
|4.348.725.340
|% 4,76
|
|GARAN
|25,14
|3.859.284.810
|% 3,12
|
|EKGYO
|4,38
|3.566.917.984
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,08
|5.621.839.615
|% 3,46
|
|AKBNK
|13,65
|4.348.725.340
|% 4,76
|
|ISCTR
|9,45
|2.721.319.471
|% 6,90
|
|KRDMD
|12,88
|2.724.081.875
|% 9,99
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2239
|18,2264
|% 0,15
|
|Euro
|18,0796
|18,0875
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,8727
|20,9774
|% -0,08
|
|Frank
|18,4769
|18,5882
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8341
|4,8583
|% 0,15
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-0,06
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|3,00
|
|Tam
|6.768
|6.816
|51,00
|
|Yarım
|3.298
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,08
|
|B. Petrol
|96,45
|96,45
|3,43
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28HLGYO
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 910, 399 adet işlem
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15:27HALKB
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 295, 310 adet işlem
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15:26RHEAG
Yüzde 7.01 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 946 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 3, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 28 üstünde . İşlem hacmi 66, 505.00 milyon TL de
-
15:24ISDMR
Yüzde 8.06 oranında artışla 26.28 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 526, 431 adet işlem