***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2022 14:44
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066969
BIST
16:153.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 66,66
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:1518,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:1518,4079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1809
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
16:151.021,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,58
|Açılış
|: 1.021,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:15
|SEKFK
|8,37
|38.983.981
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.394.856.504
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|186.816.258
|% 9,94
|
|KUYAS
|9,62
|54.659.334
|% 9,94
|
|TUKAS
|15,42
|375.651.671
|% 9,44
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,60
|6.381.842.972
|% 2,51
|
|SASA
|78,40
|3.394.856.504
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,98
|2.936.211.570
|% 2,70
|
|VAKBN
|7,90
|2.889.752.944
|% 3,67
|
|GARAN
|21,60
|2.511.856.729
|% 1,12
|
|YKBNK
|7,98
|2.936.211.570
|% 2,70
|
|VAKBN
|7,90
|2.889.752.944
|% 3,67
|
|EKGYO
|4,22
|1.474.643.700
|% -0,47
|
|TSKB
|2,67
|754.075.627
|% 0,75
|
|HALKB
|8,18
|2.315.672.392
|% 6,65
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5319
|18,5537
|% 0,02
|
|Euro
|18,3977
|18,4079
|% 0,99
|
|Sterlin
|20,9984
|21,1037
|% 0,29
|
|Frank
|18,7119
|18,8247
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9137
|4,9383
|% -0,13
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,48
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,54
|
|Cumhuriyet
|6.796
|6.899
|113,00
|
|Tam
|6.824
|6.893
|20,00
|
|Yarım
|3.325
|3.367
|10,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.684
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|0,15
|
|B. Petrol
|91,02
|91,02
|2,16
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30XU100
Endeks 3, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 61, 903.00 milyon TL de
-
16:30AYEN
Yüzde 5.85 oranında artışla 26.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 669, 941 adet işlem
-
16:29DAGI
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 021, 436 adet işlem
-
16:27ZRE20
Yüzde 6.47 oranında artışla 47.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 837 adet işlem
-
16:26AYEN
Yüzde 6.08 oranında artışla 26.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 529, 353 adet işlem