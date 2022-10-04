***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2022 14:44
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066971
BIST
16:013.460
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 67,98
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:0118,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:0118,4341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2071
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
16:011.020,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.020,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:01
|AKSA
|66,00
|524.386.761
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.919.490
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.393.067.494
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|186.377.647
|% 9,94
|
|KUYAS
|9,62
|54.628.848
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,95
|6.265.787.987
|% 2,96
|
|SASA
|78,40
|3.393.067.494
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,75
|3.034.391.090
|% 2,74
|
|YKBNK
|8,04
|2.868.635.746
|% 3,47
|
|VAKBN
|7,97
|2.825.230.501
|% 4,59
|
|VAKBN
|7,97
|2.825.230.501
|% 4,59
|
|YKBNK
|8,04
|2.868.635.746
|% 3,47
|
|EKGYO
|4,23
|1.465.296.651
|% -0,24
|
|TSKB
|2,68
|740.683.028
|% 1,13
|
|HALKB
|8,23
|2.258.358.694
|% 7,30
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5294
|18,5621
|% 0,06
|
|Euro
|18,4037
|18,4341
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,0422
|21,1477
|% 0,50
|
|Frank
|18,7204
|18,8332
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9145
|4,9392
|% -0,11
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|12,89
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|6,77
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|111,00
|
|Tam
|6.826
|6.895
|22,00
|
|Yarım
|3.326
|3.368
|11,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.685
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,15
|
|B. Petrol
|90,93
|90,93
|2,07
|