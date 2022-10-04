***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2022 14:44
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066974
BIST
16:463.467
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 74,43
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:4618,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:4618,4609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2339
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4611
En Düşük
18,1735
16:461.019,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.019,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:46
|AKSA
|66,00
|526.779.327
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.352.694
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.399.306.331
|% 9,96
|
|PAMEL
|125,90
|57.178.972
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|193.073.753
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|80,25
|6.637.482.115
|% 3,35
|
|SASA
|78,40
|3.399.306.331
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,67
|3.299.292.503
|% 2,10
|
|VAKBN
|7,97
|3.122.715.948
|% 4,59
|
|YKBNK
|8,02
|3.072.441.114
|% 3,22
|
|VAKBN
|7,97
|3.122.715.948
|% 4,59
|
|YKBNK
|8,02
|3.072.441.114
|% 3,22
|
|EKGYO
|4,24
|1.545.557.689
|% 0,00
|
|HALKB
|8,20
|2.516.098.865
|% 6,91
|
|TSKB
|2,66
|775.424.609
|% 0,38
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5302
|18,5603
|% 0,05
|
|Euro
|18,4512
|18,4609
|% 1,28
|
|Sterlin
|21,0335
|21,1390
|% 0,45
|
|Frank
|18,7086
|18,8213
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9180
|4,9426
|% -0,04
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,60
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.790
|6.893
|107,00
|
|Tam
|6.816
|6.876
|3,00
|
|Yarım
|3.321
|3.359
|2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|0,13
|
|B. Petrol
|91,09
|91,09
|2,23
|