***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2022 14:44
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066976
BIST
16:463.467
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 74,43
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:4618,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 88,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 88,8600
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:4618,4609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2339
|Açılış
|: 15,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2100
|
18,4611
En Düşük
18,1735
16:4612,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,14
|Açılış
|: 12,50
|
|Önceki Kapanış
|: 12,36
|
12,57
En Düşük
12,23
BIST En Aktif Hisseler16:46
|AKSA
|66,00
|526.773.981
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.285.709
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.399.007.000
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|193.056.774
|% 9,94
|
|KUYAS
|9,62
|54.954.052
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|80,00
|6.590.688.256
|% 3,03
|
|SASA
|78,40
|3.399.007.000
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,73
|3.283.079.371
|% 2,58
|
|VAKBN
|8,05
|3.090.790.499
|% 5,64
|
|YKBNK
|8,04
|3.064.635.114
|% 3,47
|
|VAKBN
|8,05
|3.090.790.499
|% 5,64
|
|YKBNK
|8,04
|3.064.635.114
|% 3,47
|
|EKGYO
|4,23
|1.544.375.112
|% -0,24
|
|HALKB
|8,32
|2.478.278.164
|% 8,47
|
|TSKB
|2,67
|773.025.346
|% 0,75
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5302
|18,5603
|% 0,05
|
|Euro
|18,4512
|18,4609
|% 1,28
|
|Sterlin
|21,0311
|21,1365
|% 0,44
|
|Frank
|18,7060
|18,8187
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9150
|4,9396
|% -0,11
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,48
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|5,57
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|114,00
|
|Tam
|6.820
|6.887
|14,00
|
|Yarım
|3.323
|3.365
|8,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,16
|
|B. Petrol
|91,38
|91,38
|2,52
|