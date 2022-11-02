***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2022 15:21
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076234
BIST
15:104.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 30,97
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:1018,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:1018,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0796
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:10991,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,43
|Açılış
|: 991,91
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,07
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ERCB
|85,25
|88.367.973
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|183.834.160
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|210.517.770
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.885.759
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.686.454
|% 9,92
|
|LIDER
|44,48
|45.847.509
|% -7,83
|
|ERBOS
|160,10
|226.824.086
|% -7,46
|
|MARTI
|5,76
|46.778.130
|% -6,80
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,30
|32.991.102
|% -5,92
|
|ASELS
|34,46
|4.213.771.872
|% 3,36
|
|THYAO
|101,30
|3.858.685.317
|% -1,07
|
|SASA
|126,50
|2.531.461.284
|% -3,80
|
|ODAS
|8,41
|1.656.672.454
|% 7,27
|
|TUPRS
|395,60
|1.624.670.652
|% 1,44
|
|EKGYO
|4,55
|1.219.147.628
|% 0,89
|
|ODAS
|8,41
|1.656.672.454
|% 7,27
|
|TSKB
|3,10
|515.675.382
|% 4,38
|
|SKBNK
|2,02
|318.523.148
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,02
|126.616.066
|% 3,03
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6152
|18,6183
|% 0,17
|
|Euro
|18,4255
|18,4389
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,3697
|21,4768
|% 0,39
|
|Frank
|18,6299
|18,7421
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,12
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|8,49
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.734
|45,00
|
|Tam
|6.665
|6.716
|21,00
|
|Yarım
|3.248
|3.284
|11,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.641
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,09
|
|B. Petrol
|94,77
|94,77
|0,12
|