***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2022 15:21
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076238
BIST
15:224.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 33,27
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:2218,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:2218,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0889
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:22991,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,51
|Açılış
|: 991,73
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,07
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:20
|NTGAZ
|35,88
|183.965.553
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|222.287.837
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.890.193
|% 9,98
|
|ERCB
|85,20
|89.877.961
|% 9,94
|
|AFYON
|6,98
|143.050.203
|% 9,92
|
|LIDER
|44,50
|46.483.608
|% -7,79
|
|ERBOS
|160,30
|228.446.238
|% -7,34
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,68
|33.942.945
|% -5,19
|
|KRGYO
|8,27
|99.350.881
|% -4,83
|
|ASELS
|34,46
|4.259.537.987
|% 3,36
|
|THYAO
|101,30
|3.911.463.057
|% -1,07
|
|SASA
|126,80
|2.563.237.796
|% -3,57
|
|ODAS
|8,42
|1.674.747.332
|% 7,40
|
|TUPRS
|395,80
|1.643.973.639
|% 1,49
|
|EKGYO
|4,56
|1.250.283.369
|% 1,11
|
|ODAS
|8,42
|1.674.747.332
|% 7,40
|
|TSKB
|3,13
|573.754.994
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,04
|351.587.081
|% 2,00
|
|IHLGM
|1,02
|130.096.294
|% 3,03
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6180
|18,6202
|% 0,18
|
|Euro
|18,4387
|18,4477
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,3339
|21,4409
|% 0,22
|
|Frank
|18,6135
|18,7256
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,13
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|8,62
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|51,00
|
|Tam
|6.673
|6.725
|30,00
|
|Yarım
|3.252
|3.288
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,12
|
|B. Petrol
|94,85
|94,85
|0,20
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35ERCB
Yüzde 9.94 oranında artışla 85.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 727 adet işlem
-
15:34AVTUR
Yüzde 5.02 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 772, 441 adet işlem
-
15:33KAREL
Yüzde 5.87 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 399, 390 adet işlem
-
15:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 91 artarak (% 0.64 ) 3, 592
-
15:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, NTGAZ, MNDTR, KERVN, AFYON