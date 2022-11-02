***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2022 15:21
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076242
BIST
15:364.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 34,72
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:3618,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:3618,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0907
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:36992,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,85
|Açılış
|: 992,07
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:36
|ERCB
|85,25
|91.571.242
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|184.135.158
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|230.718.179
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.890.193
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|145.268.887
|% 9,92
|
|LIDER
|44,14
|47.967.323
|% -8,54
|
|ERBOS
|160,50
|231.360.036
|% -7,23
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,74
|34.447.835
|% -5,08
|
|PAMEL
|142,20
|48.615.366
|% -4,88
|
|ASELS
|34,68
|4.335.888.588
|% 4,02
|
|THYAO
|102,00
|4.094.204.961
|% -0,39
|
|SASA
|127,20
|2.589.478.816
|% -3,27
|
|ODAS
|8,43
|1.718.364.069
|% 7,53
|
|TUPRS
|396,40
|1.666.218.986
|% 1,64
|
|EKGYO
|4,56
|1.274.886.698
|% 1,11
|
|ODAS
|8,43
|1.718.364.069
|% 7,53
|
|TSKB
|3,14
|605.959.982
|% 5,72
|
|SKBNK
|2,05
|366.482.751
|% 2,50
|
|IHLGM
|1,02
|130.674.094
|% 3,03
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6188
|18,6243
|% 0,21
|
|Euro
|18,4372
|18,4499
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,3398
|21,4468
|% 0,25
|
|Frank
|18,6166
|18,7288
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,13
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|7,84
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.673
|6.724
|29,00
|
|Yarım
|3.252
|3.287
|14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,13
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|0,14
|