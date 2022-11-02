***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2022 15:21
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076235
BIST
16:464.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 34,30
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:4618,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:4618,4335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0743
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:46990,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,63
|Açılış
|: 990,86
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ERCB
|85,25
|93.896.946
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.712.873
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|78.792.822
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|231.874.528
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.161.616
|% 9,98
|
|LIDER
|44,50
|53.734.013
|% -7,79
|
|ERBOS
|160,00
|247.236.968
|% -7,51
|
|YAPRK
|48,90
|38.169.593
|% -6,68
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,18
|108.001.598
|% -5,87
|
|ASELS
|36,10
|6.554.104.155
|% 8,28
|
|THYAO
|101,20
|4.676.092.158
|% -1,17
|
|SASA
|126,20
|2.788.268.281
|% -4,03
|
|TUPRS
|397,40
|2.220.481.796
|% 1,90
|
|EREGL
|30,52
|1.961.798.692
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,57
|1.471.412.023
|% 1,33
|
|TSKB
|3,12
|819.216.571
|% 5,05
|
|SKBNK
|2,03
|490.776.902
|% 1,50
|
|ODAS
|8,44
|1.825.856.009
|% 7,65
|
|ASELS
|36,10
|6.554.104.155
|% 8,28
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6197
|18,6223
|% 0,19
|
|Euro
|18,4202
|18,4335
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,3188
|21,4257
|% 0,15
|
|Frank
|18,6131
|18,7252
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|5,44
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,63
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|49,00
|
|Tam
|6.669
|6.721
|26,00
|
|Yarım
|3.249
|3.286
|13,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.642
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,09
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|-0,24
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:01MAGEN
Yüzde 6.91 oranında artışla 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 368, 140 adet işlem
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17:00KATMR
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16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 51 artarak (% 0.58 ) 4, 441
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16:57PEGYO
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 030, 184 adet işlem