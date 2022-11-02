***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2022 15:21
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekim 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076239
BIST
16:444.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 33,79
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:4418,6235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0374
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:4418,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0819
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:44990,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,31
|Açılış
|: 990,49
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:44
|ERCB
|85,25
|93.896.946
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.712.873
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|78.792.822
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|231.874.528
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.161.616
|% 9,98
|
|LIDER
|44,50
|53.734.013
|% -7,79
|
|ERBOS
|160,00
|247.236.968
|% -7,51
|
|YAPRK
|48,90
|38.169.593
|% -6,68
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,18
|108.001.598
|% -5,87
|
|ASELS
|36,10
|6.554.104.155
|% 8,28
|
|THYAO
|101,20
|4.676.092.158
|% -1,17
|
|SASA
|126,20
|2.788.268.281
|% -4,03
|
|TUPRS
|397,40
|2.220.481.796
|% 1,90
|
|EREGL
|30,52
|1.961.798.692
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,57
|1.471.412.023
|% 1,33
|
|TSKB
|3,12
|819.216.571
|% 5,05
|
|SKBNK
|2,03
|490.776.902
|% 1,50
|
|ODAS
|8,44
|1.825.856.009
|% 7,65
|
|ASELS
|36,10
|6.554.104.155
|% 8,28
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6196
|18,6235
|% 0,20
|
|Euro
|18,4266
|18,4411
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,3170
|21,4239
|% 0,14
|
|Frank
|18,6103
|18,7224
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|7,82
|
|Altın Gr.
|991
|991
|6,10
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.672
|6.725
|30,00
|
|Yarım
|3.251
|3.288
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,12
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|-0,04
|