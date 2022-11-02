***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2022 15:21
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076241
BIST
16:544.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 27,92
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:5418,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:5418,4250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0658
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:54990,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,15
|Açılış
|: 990,37
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ERCB
|85,25
|93.896.946
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.804.080
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|232.115.504
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.168.919
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|147.173.680
|% 9,92
|
|LIDER
|44,50
|53.975.663
|% -7,79
|
|ERBOS
|159,80
|249.774.485
|% -7,63
|
|YAPRK
|48,90
|38.615.580
|% -6,68
|
|KRGYO
|8,11
|108.706.197
|% -6,67
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|ASELS
|36,04
|6.707.344.228
|% 8,10
|
|THYAO
|101,30
|4.697.066.053
|% -1,07
|
|SASA
|127,00
|2.805.880.542
|% -3,42
|
|TUPRS
|398,00
|2.245.882.539
|% 2,05
|
|EREGL
|30,52
|2.063.047.340
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,57
|1.473.864.980
|% 1,33
|
|TSKB
|3,12
|825.002.783
|% 5,05
|
|SKBNK
|2,03
|491.627.469
|% 1,50
|
|ODAS
|8,44
|1.829.631.029
|% 7,65
|
|ISCTR
|9,13
|1.783.194.171
|% -2,67
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6193
|18,6221
|% 0,19
|
|Euro
|18,4152
|18,4250
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,3197
|21,4267
|% 0,16
|
|Frank
|18,6038
|18,7159
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|7,82
|
|Altın Gr.
|991
|991
|6,10
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.672
|6.725
|30,00
|
|Yarım
|3.251
|3.288
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,12
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|-0,04
|