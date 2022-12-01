***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.12.2022 17:13
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Kasım 2022 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083672
BIST
17:095.029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 51,74
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
17:0918,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
17:0919,5799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1824
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6061
En Düşük
19,3596
17:091.075,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 15,42
|Açılış
|: 1.075,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.075,63
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler17:09
|YGYO
|1,76
|26.127.930
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|54.933.389
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|259.787.851
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,57
|8.550.850
|% -6,92
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|GSRAY
|7,13
|314.144.203
|% -5,69
|
|THYAO
|124,30
|7.772.544.541
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,22
|5.684.016.627
|% 3,33
|
|EREGL
|42,38
|4.933.339.197
|% -0,66
|
|SISE
|39,62
|4.536.930.688
|% 1,33
|
|PETKM
|17,99
|4.383.415.807
|% 0,56
|
|EKGYO
|7,21
|2.964.970.750
|% 4,64
|
|SKBNK
|2,72
|1.038.152.435
|% 0,37
|
|KRDMD
|15,22
|5.684.016.627
|% 3,33
|
|ISCTR
|10,73
|3.528.512.476
|% 3,57
|
|YKBNK
|11,78
|3.606.093.647
|% -2,24
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6267
|18,6362
|% 0,02
|
|Euro
|19,5651
|19,5799
|% 0,94
|
|Sterlin
|22,7326
|22,8466
|% 1,52
|
|Frank
|19,7338
|19,8527
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,02
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|25,26
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|13,60
|
|Cumhuriyet
|7.127
|7.235
|122,00
|
|Tam
|7.163
|7.229
|74,00
|
|Yarım
|3.474
|3.534
|36,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.766
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,34
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|88,48
|88,48
|1,51
|
Seans Raporu
17:09
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