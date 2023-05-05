***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.05.2023 15:58
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
2023 Nisan Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147371
BIST
17:334.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -93,71
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
17:3319,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0279
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
17:3321,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
17:331.258,06
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -26,88
|Açılış
|: 1.258,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler17:33
|HURGZ
|4,40
|3.238.800
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,06
|11.531.256
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|158.239.031
|% 9,93
|
|SELVA
|9,42
|102.239.740
|% 9,66
|
|KLSYN
|2,99
|17.848.041
|% 9,12
|
|PAMEL
|145,80
|74.036.878
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|793.050.090
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.274.106.338
|% -9,97
|
|GRTRK
|28,02
|944.227.091
|% -9,96
|
|GESAN
|50,40
|732.194.563
|% -9,84
|
|ASTOR
|46,16
|2.926.797.275
|% 2,12
|
|EUPWR
|70,00
|2.274.106.338
|% -9,97
|
|THYAO
|125,50
|2.017.995.758
|% -1,72
|
|KOZAL
|16,28
|1.708.464.123
|% -2,51
|
|GUBRF
|219,10
|1.623.709.020
|% 3,45
|
|EKGYO
|5,30
|738.673.671
|% -3,28
|
|KOZAL
|16,28
|1.708.464.123
|% -2,51
|
|ISCTR
|10,63
|901.156.263
|% -0,19
|
|YKBNK
|9,17
|651.814.201
|% -1,82
|
|ASTOR
|46,16
|2.926.797.275
|% 2,12
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4931
|19,4968
|% 0,14
|
|Euro
|21,4649
|21,4729
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,5038
|24,6267
|% 0,30
|
|Frank
|21,7224
|21,8533
|% -0,87
|
|Riyal
|5,1827
|5,2087
|% 0,04
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|-41,63
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-25,66
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.514
|4.627
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.236
|2.307
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|-0,41
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|2,78
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 46 kaybederek (% -1.93 ) 4, 857
-
17:47LIDER
Yüzde -7.82 oranında düşüşle 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 213, 429 adet işlem
-
17:46SKTAS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 117, 439 adet işlem
-
17:44GWIND
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 13.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 573 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 4, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 86 altında . İşlem hacmi 28, 773.00 milyon TL de