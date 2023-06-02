***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2023 10:55
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155518
BIST
11:055.137
En Düşük
|Değişim
|: 3,57%
|| 176,96
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
11:0520,8792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0751
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
11:0522,5556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0398
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
11:051.325,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.325,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler11:05
|TKFEN
|33,46
|177.518.027
|% 9,99
|
|ENKAI
|28,48
|1.339.946.013
|% 9,62
|
|EKIZ
|13,80
|369.067
|% 8,24
|
|YKBNK
|11,39
|1.316.939.311
|% 8,17
|
|ISCTR
|12,29
|1.790.339.902
|% 7,81
|
|MARKA
|11,26
|2.588.719
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|71.551.519
|% -9,98
|
|BALAT
|12,95
|151.398
|% -9,06
|
|BRKO
|3,81
|28.575
|% -4,75
|
|CASA
|125,90
|62.950
|% -3,89
|
|THYAO
|151,00
|2.315.965.933
|% 2,72
|
|ISCTR
|12,29
|1.790.339.902
|% 7,81
|
|GARAN
|28,92
|1.725.626.623
|% 6,56
|
|ENKAI
|28,48
|1.339.946.013
|% 9,62
|
|AKBNK
|17,49
|1.338.021.510
|% 7,04
|
|ISCTR
|12,29
|1.790.339.902
|% 7,81
|
|YKBNK
|11,39
|1.316.939.311
|% 8,17
|
|EKGYO
|7,40
|720.917.208
|% 2,21
|
|AKBNK
|17,49
|1.338.021.510
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,53
|164.011.525
|% 4,98
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8749
|20,8792
|% 0,36
|
|Euro
|22,4806
|22,5556
|% 0,18
|
|Sterlin
|26,0717
|26,2025
|% 0,39
|
|Frank
|22,9806
|23,1191
|% 0,49
|
|Riyal
|5,5495
|5,5774
|% 0,38
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-1,87
|
|Altın Gr.
|1.327
|1.327
|4,74
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.449
|4.559
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.286
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,04
|0,06
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|0,90
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20PENTA
Yüzde 6.67 oranında artışla 17.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 471, 819 adet işlem
-
11:19ENKAI
Yüzde 9.62 oranında artışla 28.48 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 428, 263 adet işlem
-
11:18ENKAI
Yüzde 9.55 oranında artışla 28.46 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 383, 355 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 5, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 74 üstünde . İşlem hacmi 27, 215.00 milyon TL de
-
11:17BRSAN
Yüzde 7.48 oranında artışla 214.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 754, 611 adet işlem