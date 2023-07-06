***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2023 11:10
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166183
BIST
'
14:146.183
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 76,23
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.208
14:1426,0830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 26,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,8932
14:1428,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1831
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
14:141.614,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.614,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler14:14
|TETMT
|267,40
|19.221.286
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|131.309.485
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|34.603.687
|% 10,00
|
|GLBMD
|14,86
|13.929.623
|% 9,99
|
|BRKVY
|26,86
|70.889.515
|% 9,99
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,78
|69.915.077
|% -5,02
|
|MERIT
|52,00
|38.654.275
|% -2,99
|
|ESCAR
|94,85
|64.293.644
|% -2,97
|
|OYLUM
|5,00
|74.858.762
|% -2,91
|
|THYAO
|217,50
|5.725.565.802
|% 0,46
|
|TUPRS
|88,00
|3.052.614.893
|% 3,96
|
|SISE
|47,16
|2.755.431.467
|% 2,12
|
|EKGYO
|8,06
|2.561.072.358
|% 2,94
|
|YKBNK
|13,29
|2.430.443.604
|% 0,23
|
|EKGYO
|8,06
|2.561.072.358
|% 2,94
|
|YKBNK
|13,29
|2.430.443.604
|% 0,23
|
|ZOREN
|3,56
|587.119.016
|% 1,14
|
|ODAS
|8,35
|1.048.147.673
|% 6,10
|
|ISCTR
|14,26
|1.635.640.551
|% 0,07
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0525
|26,0830
|% 0,06
|
|Euro
|28,4248
|28,4604
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,1995
|33,3660
|% 0,52
|
|Frank
|29,0149
|29,1897
|% 0,40
|
|Riyal
|6,9318
|6,9665
|% 0,01
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|9,67
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|9,21
|
|Cumhuriyet
|10.802
|10.965
|30,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.224
|5.347
|26,00
|
|Çeyrek
|2.620
|2.673
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|0,05
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|0,05
|