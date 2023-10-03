***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.10.2023 16:22
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198969
BIST
'
16:428.526
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 39,43
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4227,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0541
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4228,8717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0815
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:421.616,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.616,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:42
|TARKM
|493,00
|229.418.709
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.194.630
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|437.690.795
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|155.760.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,50
|8.523.661.040
|% -1,14
|
|PETKM
|22,02
|7.591.427.114
|% 6,79
|
|EREGL
|45,00
|4.522.833.073
|% 0,49
|
|SISE
|56,90
|4.186.254.575
|% 2,06
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.063.173
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.063.173
|% 9,89
|
|PETKM
|22,02
|7.591.427.114
|% 6,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.097.424.450
|% -0,95
|
|ODAS
|13,87
|2.553.900.288
|% 4,21
|
|KATMR
|2,68
|428.384.004
|% 9,84
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4970
|27,5033
|% 0,20
|
|Euro
|28,8585
|28,8717
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,1397
|33,3059
|% 0,20
|
|Frank
|29,7190
|29,8980
|% -0,16
|
|Riyal
|7,3101
|7,3468
|% 0,20
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.614
|0,58
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.846
|10.939
|-1,00
|
|Yarım
|5.440
|5.486
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.711
|2.743
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,65
|18,68
|0,10
|
|B. Petrol
|90,76
|90,76
|0,05
|
Seans Raporu
16:42
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