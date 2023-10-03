***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.10.2023 16:22
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198972
BIST
'
16:438.530
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 42,87
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4327,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0547
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4328,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0824
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:431.616,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.616,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:41
|TARKM
|493,00
|229.364.972
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.093.471
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|437.690.795
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|155.760.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,40
|8.502.687.510
|% -1,18
|
|PETKM
|21,98
|7.582.611.519
|% 6,60
|
|EREGL
|44,98
|4.515.160.161
|% 0,45
|
|SISE
|56,80
|4.179.253.553
|% 1,88
|
|ZOREN
|6,89
|4.094.555.229
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.094.555.229
|% 9,89
|
|PETKM
|21,98
|7.582.611.519
|% 6,60
|
|EKGYO
|8,31
|2.088.485.726
|% -1,07
|
|ODAS
|13,88
|2.551.235.501
|% 4,28
|
|KATMR
|2,68
|428.362.355
|% 9,84
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4919
|27,5070
|% 0,21
|
|Euro
|28,8546
|28,8725
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,1352
|33,3014
|% 0,19
|
|Frank
|29,7118
|29,8908
|% -0,18
|
|Riyal
|7,3105
|7,3472
|% 0,20
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|1,50
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|1,79
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.854
|10.947
|7,00
|
|Yarım
|5.444
|5.490
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.745
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,76
|0,18
|
|B. Petrol
|90,74
|90,74
|0,03
|
Seans Raporu
16:41
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, TARKM, CASA, NUHCM, BSOKE, VBTYZ, BFREN, CMBTN, EGEEN, SMART
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16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, SNPAM, QNBFL, ISBTR, QNBFB