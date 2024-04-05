***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2024 15:08
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268420
BIST
'
16:169.458
En Düşük
|Değişim
|: 3,61%
|| 329,28
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.461
16:1631,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0547
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:1634,5274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1297
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4909
16:162.355,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,57
|Açılış
|: 2.353,09
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:12
|MRGYO
|5,06
|80.206.950
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.085.411
|% 9,98
|
|SAMAT
|47,22
|35.379.434
|% 9,97
|
|ISBTR
|457.012,50
|3.372.010
|% -8,60
|
|BSOKE
|23,94
|278.844.372
|% -8,14
|
|TRILC
|16,83
|185.042.910
|% -5,93
|
|BRKVY
|179,90
|10.960.534
|% -5,86
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|THYAO
|300,75
|9.655.211.674
|% 3,71
|
|ISCTR
|12,63
|5.996.947.746
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,88
|5.625.873.066
|% 4,48
|
|TUPRS
|176,80
|3.143.797.896
|% 4,06
|
|KCHOL
|216,30
|3.049.802.712
|% 3,39
|
|ISCTR
|12,63
|5.996.947.746
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,88
|5.625.873.066
|% 4,48
|
|ZOREN
|5,53
|927.621.741
|% 5,13
|
|EKGYO
|9,80
|1.463.532.629
|% 5,60
|
|AKENR
|15,44
|1.607.611.314
|% -5,57
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9415
|31,9443
|% 0,15
|
|Euro
|34,5182
|34,5458
|% -0,32
|
|Sterlin
|39,9655
|40,1658
|% -0,07
|
|Frank
|35,0780
|35,2538
|% -0,06
|
|Riyal
|8,4713
|8,5137
|% 0,43
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,73
|26,75
|% 0,66
|
|Platin
|920,91
|922,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,00
|1.003,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,07
|91,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.294,92
|2.295,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:12
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