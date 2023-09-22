***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
22.09.2023 16:15
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196869
BIST
'
17:128.042
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 41,58
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
17:1227,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0458
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1739
En Düşük
27,0615
17:1228,9793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0783
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
17:121.682,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.682,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.684,53
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler17:12
|TETMT
|2.145,00
|54.604.975
|% 10,00
|
|ADGYO
|30,14
|6.944.166
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.497.201
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|66.547.543
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.705.939.253
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,12
|78.673.713
|% -8,66
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|AGYO
|7,40
|113.804.188
|% -7,62
|
|TUPRS
|154,90
|8.837.674.117
|% 4,80
|
|ISCTR
|24,98
|7.382.515.148
|% 7,95
|
|ASTOR
|141,90
|6.603.781.764
|% 1,00
|
|EREGL
|43,26
|5.463.456.158
|% 3,64
|
|THYAO
|227,80
|5.368.805.832
|% -2,06
|
|ZOREN
|4,89
|1.598.250.234
|% 3,38
|
|ISCTR
|24,98
|7.382.515.148
|% 7,95
|
|YKBNK
|17,00
|3.585.219.758
|% 0,00
|
|KATMR
|2,26
|460.523.211
|% 9,71
|
|EKGYO
|7,89
|1.241.516.549
|% -1,74
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1613
|27,1664
|% 0,17
|
|Euro
|28,9677
|28,9793
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,2652
|33,4320
|% 0,06
|
|Frank
|29,9014
|30,0815
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2197
|7,2559
|% 0,16
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|6,02
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|8,21
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|70,00
|
|Tam
|11.126
|11.200
|10,00
|
|Yarım
|5.580
|5.623
|5,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.812
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,63
|20,65
|0,23
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|1,11
|
Seans Raporu
17:12
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-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 76 artarak (% 0.34 ) 8, 459
-
17:27EDATA
Yüzde 9.94 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 514, 467 adet işlem
-
17:26GWIND
Yüzde 6.86 oranında artışla 35.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 255, 217 adet işlem
-
17:25SKTAS
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 104 adet işlem
-
17:24IHGZT
Yüzde 7.75 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 962, 094 adet işlem