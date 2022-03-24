***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
24.03.2022 16:09
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012653
BIST
16:152.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,18
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
16:1514,8437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0149
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
16:1516,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0234
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
16:15929,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,65
|Açılış
|: 929,58
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ULUSE
|70,45
|13.903.683
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.230.817
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.898.361
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.832.316
|% 9,95
|
|SELGD
|4,28
|3.867.064
|% 8,91
|
|PKENT
|232,40
|8.838.637
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.487.530
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|GZNMI
|35,34
|112.373.491
|% -7,82
|
|ISYAT
|3,84
|75.624.916
|% -6,11
|
|KRDMD
|15,98
|3.022.910.063
|% 4,24
|
|THYAO
|28,08
|1.610.794.367
|% -0,07
|
|EREGL
|33,92
|1.523.615.559
|% 1,25
|
|GARAN
|12,06
|1.178.804.778
|% -0,90
|
|SISE
|14,30
|959.282.924
|% 1,06
|
|KRDMD
|15,98
|3.022.910.063
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,28
|429.172.646
|% -2,56
|
|YKBNK
|3,94
|633.369.172
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|496.853.250
|% -2,11
|
|GARAN
|12,06
|1.178.804.778
|% -0,90
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8337
|14,8411
|% 0,08
|
|Euro
|16,3131
|16,3482
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,5152
|19,6131
|% -0,13
|
|Frank
|15,8812
|15,9769
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9457
|3,9655
|% 0,02
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,20
|
|Altın Gr.
|930
|930
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.164
|6.257
|42,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|46,63
|
|Yarım
|2.967
|3.044
|22,56
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|11,28
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,87
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28GLCVY
Yüzde 4.03 oranında artışla 12.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 981, 945 adet işlem
-
16:27SNGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 6.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 132, 021 adet işlem
-
16:23KRDMD
Yüzde 4.31 oranında artışla 15.99 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 541, 143 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 9 artarak (% 0.05 ) 1, 970
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, NIBAS, YYAPI, ENSRI, ULUSE