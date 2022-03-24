***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
24.03.2022 16:09
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012656
BIST
16:162.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,32
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
16:1614,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0168
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
16:1616,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0241
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
16:16929,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,65
|Açılış
|: 929,58
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:14
|ULUSE
|70,45
|13.903.683
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.291.662
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.899.567
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.862.402
|% 9,95
|
|SELGD
|4,28
|3.881.357
|% 8,91
|
|PKENT
|232,40
|8.871.173
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.499.790
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|GZNMI
|35,34
|112.373.491
|% -7,82
|
|YONGA
|24,64
|101.303
|% -5,23
|
|KRDMD
|15,91
|3.106.979.598
|% 3,78
|
|THYAO
|28,06
|1.622.283.251
|% -0,14
|
|EREGL
|33,84
|1.549.775.935
|% 1,01
|
|GARAN
|12,08
|1.196.361.572
|% -0,74
|
|SISE
|14,31
|1.002.553.759
|% 1,13
|
|KRDMD
|15,91
|3.106.979.598
|% 3,78
|
|EKGYO
|2,28
|432.506.518
|% -2,56
|
|YKBNK
|3,94
|634.142.190
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|497.091.161
|% -2,11
|
|GARAN
|12,08
|1.196.361.572
|% -0,74
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8348
|14,8437
|% 0,10
|
|Euro
|16,3293
|16,3684
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,5006
|19,5984
|% -0,21
|
|Frank
|15,8679
|15,9635
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9442
|3,9640
|% -0,02
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|10,04
|
|Altın Gr.
|929
|930
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.164
|6.257
|42,00
|
|Tam
|6.132
|6.285
|39,31
|
|Yarım
|2.964
|3.040
|19,02
|
|Çeyrek
|1.487
|1.520
|9,51
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,67
|