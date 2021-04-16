***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.04.2021 15:43
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul +90 (212) 329 31 50
+90 (212) 250 61 51
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928804
BIST
17:091.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:098,0693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0620
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:099,6808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0746
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:09461,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,74
|Açılış
|: 461,03
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:09
|QUAGR
|29,12
|191.931.893
|% 9,97
|
|VERTU
|27,36
|49.487.303
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.420.353
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,28
|11.059.793
|% -48,18
|
|SAMAT
|5,22
|111.727.248
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.013.778
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.054.294
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.533.725.690
|% -0,27
|
|EREGL
|18,15
|1.213.635.155
|% 0,67
|
|ODAS
|3,38
|711.484.931
|% -8,15
|
|PETKM
|6,37
|520.460.983
|% -0,62
|
|FROTO
|183,10
|481.379.945
|% 2,98
|
|GARAN
|7,29
|1.533.725.690
|% -0,27
|
|ODAS
|3,38
|711.484.931
|% -8,15
|
|YKBNK
|2,15
|408.491.848
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,88
|328.722.033
|% 2,17
|
|TSKB
|1,29
|145.301.146
|% -3,73
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0647
|8,0693
|% 0,77
|
|Euro
|9,6736
|9,6808
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,1082
|11,1639
|% 0,93
|
|Frank
|8,7445
|8,7972
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1449
|2,1556
|% 0,72
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|15,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,55
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-0,22
|
Seans Raporu
17:09
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17:23KRSTL
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17:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ITTFH, SAMAT, TKURU, TUREX, BRMEN, PEKGY, SODSN
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