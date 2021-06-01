***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2021 14:46
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İ.Alper KOÇ Genel Müdür 15.05.2015 +90 (212) 329 31 50 alper.koc@icbcportfoy.com.tr Düzey 3 , Türev Araçlar
Ahmet İhsan BAĞIRGAN Müdür 17.05.2021 +90 (212) 329 31 50 ahmetihsan.bagirgan@icbcportfoy.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ahmet İhsan BAĞIRGAN Mali İşler Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939305
BIST
15:241.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
15:248,5199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
15:2410,4162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0290
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
15:24523,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,75
|Açılış
|: 523,25
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ESEN
|31,68
|143.901.476
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|11.676.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|NATEN
|38,90
|93.759.966
|% 9,95
|
|VAKKO
|11,82
|16.356.859
|% 9,95
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|239.444.198
|% -9,96
|
|USAK
|2,12
|94.530.688
|% -9,01
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,10
|946.257.290
|% 1,38
|
|THYAO
|13,20
|510.276.679
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,21
|436.954.019
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,94
|365.056.422
|% 1,02
|
|KUTPO
|33,58
|301.038.410
|% -7,03
|
|YKBNK
|2,21
|436.954.019
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|946.257.290
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|239.444.198
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|113.433.795
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,93
|140.677.293
|% -1,03
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5179
|8,5199
|% 0,33
|
|Euro
|10,4120
|10,4162
|% 0,28
|
|Sterlin
|12,0340
|12,0943
|% -0,00
|
|Frank
|9,4398
|9,4967
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2657
|2,2770
|% 0,36
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,50
|
|Altın Gr.
|523
|523
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.511
|18,00
|
|Tam
|3.440
|3.529
|17,05
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|8,25
|
|Çeyrek
|834
|854
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,34
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,08
|
|B. Petrol
|71,02
|71,02
|1,71
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, EKGYO
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 93 artarak (% 0.56 ) 1, 247
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, EUKYO, MZHLD, BALAT, VAKKO, CELHA, DERIM, ESEN, NATEN
-
15:39
SNKRN, NATEN, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:39
UMPAS, IHLGM, MAALT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında