***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2021 17:28
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İ.Alper KOÇ Genel Müdür 15.05.2015 +90 (212) 329 31 50 alper.koc@icbcportfoy.com.tr Düzey 3 , Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944877
BIST
17:501.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,60
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:508,7326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0494
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:5010,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0272
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:50492,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,38
|Açılış
|: 492,50
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ARMDA
|45,14
|4.609.872
|% 9,99
|
|NIBAS
|12,99
|7.726.910
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.633.568
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|15.001.452
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.647.756
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|SAMAT
|4,82
|38.478.961
|% -8,54
|
|THYAO
|13,38
|1.116.628.554
|% -3,46
|
|GARAN
|8,17
|911.317.407
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,92
|549.825.285
|% -1,03
|
|KOZAL
|116,20
|489.941.362
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,76
|476.776.958
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,92
|549.825.285
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|318.690.329
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|146.562.194
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,99
|114.192.005
|% 0,00
|
|GARAN
|8,17
|911.317.407
|% -0,12
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7285
|8,7326
|% 0,57
|
|Euro
|10,3807
|10,3974
|% 0,26
|
|Sterlin
|12,0367
|12,0971
|% 0,09
|
|Frank
|9,4310
|9,4878
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3215
|2,3331
|% 0,50
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-22,44
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,36
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem