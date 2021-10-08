***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Oraj ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilCemil AKINÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilNesrin EKŞİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı Görevihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968513BIST