***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.10.2021 11:29
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Oraj ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
Cemil AKINÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
Nesrin EKŞİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968513
BIST
11:371.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:378,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:3710,3131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0378
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:37505,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,40
|Açılış
|: 505,07
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:37
|PKENT
|3.520,00
|25.387.797
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.210.797
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,64
|2.523.815
|% 8,95
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|AVGYO
|2,02
|17.380.987
|% 6,88
|
|SEYKM
|14,58
|1.980.824
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.468.174
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.739.542
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,20
|447.623.015
|% 1,80
|
|PETKM
|6,15
|397.340.182
|% -1,28
|
|GARAN
|9,37
|358.021.422
|% -0,21
|
|THYAO
|14,17
|315.156.572
|% 0,35
|
|EREGL
|16,88
|233.524.204
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,37
|223.410.881
|% -0,84
|
|PETKM
|6,15
|397.340.182
|% -1,28
|
|ODAS
|1,46
|86.586.745
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,61
|116.433.275
|% 1,16
|
|GARAN
|9,37
|358.021.422
|% -0,21
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9183
|8,9216
|% 0,53
|
|Euro
|10,3090
|10,3131
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,1296
|12,1904
|% 0,75
|
|Frank
|9,5780
|9,6357
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3787
|2,3907
|% 0,87
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-0,33
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|