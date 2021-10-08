***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.10.2021 16:10
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Oraj ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
Cemil AKINÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
Nesrin EKŞİ İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968740
BIST
17:281.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:288,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:2810,3320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0567
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:28505,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,25
|Açılış
|: 505,92
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:28
|MAALT
|179,30
|25.277.542
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.447.156
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.495.895
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.557
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.874.287
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.299.004
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.703.435
|% -9,87
|
|TGSAS
|15,20
|4.305.582
|% -8,49
|
|GARAN
|9,32
|1.294.929.287
|% -0,75
|
|ASELS
|15,73
|1.021.942.615
|% 1,42
|
|SASA
|27,50
|877.846.532
|% 2,92
|
|THYAO
|14,12
|850.409.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,16
|783.482.490
|% -1,12
|
|EKGYO
|1,78
|407.623.820
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|420.708.183
|% -0,42
|
|GARAN
|9,32
|1.294.929.287
|% -0,75
|
|PETKM
|6,16
|783.482.490
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,57
|284.524.092
|% -0,39
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9240
|8,9296
|% 0,62
|
|Euro
|10,3269
|10,3320
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,1458
|12,2067
|% 0,88
|
|Frank
|9,5957
|9,6535
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3749
|2,3868
|% 0,71
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,35
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,51
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|27,67
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,38
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,14
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|1,41
|
Seans Raporu
17:28
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17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, GARAN
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17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 68 artarak (% 0.14 ) 1, 227
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