***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.07.2022 10:01
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
İ.Alper KOÇ Genel Müdür Portföy Yöneticisi Genel Müdür - Portföy Yöneticisi Düzey 3 , Türev Araçlar
İsa Yasin SEVİNÇ Müdür Portföy Yöneticisi Müdür - Portföy Yöneticisi Düzey 3 , Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049102
BIST
10:182.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,35
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:1817,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0243
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:1818,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1277
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:181.018,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.018,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:17
|KRPLS
|5,65
|238.616.165
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,07
|14.689.607
|% 8,64
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|IHAAS
|31,72
|298.175
|% 6,73
|
|IDEAS
|22,84
|4.467.786
|% 6,43
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.077.529
|% -9,97
|
|MTRKS
|52,95
|968.535
|% -5,36
|
|GRNYO
|3,05
|888.849
|% -5,28
|
|LIDFA
|9,36
|13.211.095
|% -4,78
|
|THYAO
|49,90
|373.403.066
|% 0,40
|
|FROTO
|295,50
|268.240.781
|% 3,68
|
|KRPLS
|5,65
|238.616.165
|% 9,92
|
|SISE
|21,42
|147.207.787
|% 0,85
|
|TMSN
|47,00
|91.912.737
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,69
|86.895.964
|% 4,97
|
|KRPLS
|5,65
|238.616.165
|% 9,92
|
|TSKB
|2,65
|57.779.018
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,68
|77.793.791
|% 0,86
|
|EKGYO
|3,16
|48.949.265
|% 0,32
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9410
|17,9490
|% 0,15
|
|Euro
|18,3773
|18,3948
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,8500
|21,9596
|% 0,35
|
|Frank
|18,7889
|18,9021
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7627
|4,7865
|% 0,05
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|9,43
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,11
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.777
|6.842
|8,00
|
|Yarım
|3.302
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,08
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,83
|