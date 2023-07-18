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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.07.2023 16:14
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tekin BAŞ Mali ve İdari İşler Direktörü 04.10.2021 +90 (212) 329 31 50 tekin.bas@icbcportfoy.com.tr -
Dündar Cem SUBAŞI Fon Operasyon 12.02.2018 +90 (212) 276 27 27 cem.subasi@icbcyatirim.com.tr Düzey 1

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM ALPER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
Nesrin EKŞİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
ORAJ ÖZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172998


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YEOTK 119,90 682.741.490 % 10,00  
RYSAS 27,94 53.141.533 % 10,00  
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Riyal 7,1471 7,1829 % 2,11  
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Altın Gr. 1.715 1.716 60,70  
Cumhuriyet 11.565 11.739 512,00  
Tam 11.201 11.476 525,00  
Yarım 5.601 5.765 264,00  
Çeyrek 2.809 2.882 132,00  
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