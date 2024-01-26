***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviDR. İLKNUR ÜNER TEFTİŞ VE İÇ KONTROL DİREKTÖRÜTEKİN BAŞ MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ - SMMMUĞUR AYDIN ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ MÜDÜR YARDIMCISIMURAT KONUKLAR RİSK YÖNETİMİ DİREKTÖRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243008BIST