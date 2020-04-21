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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

21.04.2020 18:21
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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/04/2020
Karar Sayısı
2020-9
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 21.04.2020
KARAR SAYISI :  2020-9.1
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 7. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2020- 31.03.2020 faaliyet dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına,                  
ORAJ ÖZEL NESRİN EKŞİ
BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ              
CEMİL AKINÇ  
ÜYE




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839623


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Altın Gr. 375 376 -2,82  
Cumhuriyet 2.410 2.468 -16,10  
Tam 2.473 2.532 -27,90  
Yarım 1.205 1.236 -8,00  
Çeyrek 604 618 -4,10  
Gümüş.Ons 14,75 14,80 -0,54  
Gümüş Gr. 3,31 3,31 -0,11  
B. Petrol 18,35 18,35 -7,22  
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