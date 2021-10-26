***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/10/2021Karar Sayısı2021-40Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞIKURUMSAL YATIRIMCILARDAİRESİ BAŞKANLIĞI'NAANKARAİstanbul, 26.10.2021BEYANŞirketimizin 01.01.2021- 30.09.2021 faaliyet dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak kamuya sunulmuştur.Ayrıca, finansal tablolar ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelenmiş olduğunu, Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanı arz olunur.Saygılarımızla,ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ICBC Turkey YatırımMenkul Değerler A.Ş. adına,Oraj ÖZEL Nesrin EKŞİYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972604BIST