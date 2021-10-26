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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.10.2021 18:45



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2021
Karar Sayısı
2021-40
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 
KURUMSAL YATIRIMCILAR 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA
İstanbul, 26.10.2021
BEYAN
Şirketimizin 01.01.2021- 30.09.2021 faaliyet dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak kamuya sunulmuştur.
Ayrıca, finansal tablolar ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelenmiş olduğunu, Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanı arz olunur.
Saygılarımızla,
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. adına, 
Oraj ÖZEL Nesrin EKŞİ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972604


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