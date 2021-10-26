***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2021 18:45
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2021
Karar Sayısı
2021-40
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
KURUMSAL YATIRIMCILAR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA
İstanbul, 26.10.2021
BEYAN
Şirketimizin 01.01.2021- 30.09.2021 faaliyet dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak kamuya sunulmuştur.
Ayrıca, finansal tablolar ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelenmiş olduğunu, Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanı arz olunur.
Saygılarımızla,
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. adına,
Oraj ÖZEL Nesrin EKŞİ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972604
BIST
18:051.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,27
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
18:059,5426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0419
|Açılış
|: 85,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 85,1700
|
9,6255
En Düşük
9,4039
18:0511,0649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0723
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8400
|
11,1800
En Düşük
10,9330
18:057,37
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -0,21
|Açılış
|: 7,37
|
|Önceki Kapanış
|: 7,58
|
7,59
En Düşük
7,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|9,02
|35.557.451
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|248.212.542
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.962.112
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.898.440
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.624.822
|% 9,93
|
|HUBVC
|10,00
|31.696.509
|% -6,28
|
|BIOEN
|27,00
|381.903.590
|% -6,25
|
|ALMAD
|1,44
|9.291.220
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,63
|112.534.880
|% -5,23
|
|EUYO
|3,60
|2.625.198
|% -4,76
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 5,96
|
|THYAO
|14,70
|1.382.906.362
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,80
|944.314.205
|% -1,41
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 1,88
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|ODAS
|1,41
|247.162.316
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|419.713.644
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|264.776.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|829.667.342
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5357
|9,5426
|% -0,44
|
|Euro
|11,0538
|11,0649
|% -0,65
|
|Sterlin
|13,1077
|13,1734
|% -0,32
|
|Frank
|10,3253
|10,3875
|% -0,48
|
|Riyal
|2,5370
|2,5498
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-18,12
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-8,62
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
-
17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
-
17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem