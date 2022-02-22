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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

22.02.2022 19:48
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/02/2022
Karar Sayısı
2022-13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 
KURUMSAL YATIRIMCILAR 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA 
ANKARA 
İstanbul, 22.02.2022 
BEYAN
 
Şirketimizin 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği" ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak 
kamuya sunulmuştur. 
Ayrıca, finansal tablolar ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelenmiş olduğunu, Şirket'teki 
görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar ve 
faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı 
tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca 
hazırlanmış finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile 
ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını 
ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte 
dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 
Bilgilerinize arz olunur. 
Saygılarımızla, 
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 
ICBC Turkey Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. adına, 
Oraj ÖZEL                  Nesrin EKŞİ 
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003575


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Tam 5.626 5.768 127,04  
Yarım 2.719 2.790 61,45  
Çeyrek 1.364 1.395 30,73  
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Gümüş Gr. 10,68 10,71 -0,01  
B. Petrol 93,58 93,58 0,20  
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