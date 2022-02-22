***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
22.02.2022 19:48
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/02/2022
Karar Sayısı
2022-13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
KURUMSAL YATIRIMCILAR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA
İstanbul, 22.02.2022
BEYAN
Şirketimizin 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği" ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak
kamuya sunulmuştur.
Ayrıca, finansal tablolar ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelenmiş olduğunu, Şirket'teki
görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar ve
faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı
tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca
hazırlanmış finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile
ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını
ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte
dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Bilgilerinize arz olunur.
Saygılarımızla,
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. adına,
Oraj ÖZEL Nesrin EKŞİ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003575
BIST