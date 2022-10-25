***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2022 19:36
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2022
Karar Sayısı
2022-53
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA ANKARA İstanbul, 25.10.2022 BEYAN Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 faaliyet dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak kamuya sunulmuştur. Ayrıca, finansal tablolar ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelenmiş olduğunu, Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Bilgilerinize arz olunur. Saygılarımızla, ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Nesrin EKŞİ Cemil AKINÇ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074188
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,5955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0073
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2193
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7784
En Düşük
18,4735
18:05995,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,87
|Açılış
|: 995,66
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5932
|18,5955
|% -0,04
|
|Euro
|18,7439
|18,7701
|% 1,18
|
|Sterlin
|21,5664
|21,6746
|% 1,36
|
|Frank
|18,7824
|18,8955
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9339
|4,9587
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|11,47
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,60
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.685
|6.766
|8,00
|
|Yarım
|3.257
|3.305
|4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.655
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,09
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|2,26
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
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17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516