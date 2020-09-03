***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
03.09.2020 10:04
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 01 Eylül 2020 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin uzun vade yerel para notunu "BB-" olarak teyit etmiş, görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir. Fitch Ratings, kısa vadeli yerel para notunu "B" ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir. Şirkete ait diğer notlarda ise değişikliğe gitmemiştir. Benzer şekilde Yapı Kredi Faktoring A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yönelik olarak belirlenen uzun vadeli TL not "B+" olarak teyit edilmiş görünüm ise "Negatif" olarak revize edilmiştir. Ulusal kredi notunda A+(tur), Durağan bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873062
BIST
12:561.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,48
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.079
12:567,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0530
|Açılış
|: 7,4540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4386
En Düşük
7,3591
12:568,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8068
En Düşük
8,7171
12:56462,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,99
|Açılış
|: 462,21
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:56
|DGATE
|10,78
|21.675.173
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|10.654.467
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.032.380
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.224.962
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|227.907.975
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.230.156
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|KRTEK
|5,81
|3.198.728
|% -5,53
|
|NIBAS
|15,51
|493.488
|% -5,20
|
|ETYAT
|1,83
|23.105.234
|% -4,69
|
|ASELS
|16,98
|691.302.121
|% 2,29
|
|GSRAY
|3,74
|474.501.943
|% 7,47
|
|TSPOR
|5,90
|420.226.530
|% 6,69
|
|GARAN
|6,79
|386.608.909
|% -0,88
|
|BJKAS
|3,64
|385.755.332
|% 6,74
|
|GSRAY
|3,74
|474.501.943
|% 7,47
|
|EKGYO
|1,73
|202.613.163
|% -2,26
|
|BJKAS
|3,64
|385.755.332
|% 6,74
|
|IHLAS
|0,85
|63.817.315
|% -3,41
|
|TSPOR
|5,90
|420.226.530
|% 6,69
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4329
|7,4357
|% 0,72
|
|Euro
|8,7901
|8,7988
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,8515
|9,9009
|% 0,25
|
|Frank
|8,1286
|8,1775
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% 0,71
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-9,26
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|2,98
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|1,44
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,13
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-0,70
|