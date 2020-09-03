***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 01 Eylül 2020 tarihinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin uzun vade yerel para notunu "BB-" olarak teyit etmiş, görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir. Fitch Ratings, kısa vadeli yerel para notunu "B" ve ulusal notunu "AA (tur) (Durağan)" olarak teyit etmiştir. Şirkete ait diğer notlarda ise değişikliğe gitmemiştir. Benzer şekilde Yapı Kredi Faktoring A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yönelik olarak belirlenen uzun vadeli TL not "B+" olarak teyit edilmiş görünüm ise "Negatif" olarak revize edilmiştir. Ulusal kredi notunda A+(tur), Durağan bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873062BIST