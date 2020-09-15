***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
15.09.2020 10:20
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.,11 Eylül 2020 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal para notunu (TR) A+,Kısa Vadeli Ulusal Notunu (TR) A-2 her iki not görünümü ise "Negatif" olarak belirlemiştir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875063
BIST
11:011.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
11:017,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
11:018,9039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
11:01472,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,99
|Açılış
|: 472,76
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TKURU
|443,50
|823.580
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|3.250.570
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|855.742
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|41.990.406
|% -9,99
|
|LKMNH
|11,66
|56.699.087
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,02
|20.276.338
|% -8,39
|
|BJKAS
|3,45
|19.394.891
|% -6,76
|
|KRDMD
|3,13
|530.658.247
|% -0,63
|
|SISE
|6,39
|213.458.323
|% -0,62
|
|VAKKO
|6,62
|123.865.997
|% 6,95
|
|DOHOL
|2,21
|115.069.963
|% 2,79
|
|PETUN
|22,96
|94.897.754
|% 6,49
|
|KRDMD
|3,13
|530.658.247
|% -0,63
|
|IHLAS
|1,06
|66.639.095
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,48
|80.538.898
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,21
|115.069.963
|% 2,79
|
|EKGYO
|1,84
|73.636.561
|% 0,55
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4908
|7,4930
|% 0,12
|
|Euro
|8,8985
|8,9039
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,6171
|9,6653
|% 0,35
|
|Frank
|8,2292
|8,2788
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,13
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|6,57
|
|Altın Gr.
|472
|472
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|39,47
|39,47
|-0,14
|