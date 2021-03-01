***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, 25 Şubat 2021 tarihinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını ve Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek A+ (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu AA- (Trk)'ya, A-1 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu A-1+ (Trk)'ya yukarı yönlü revize etti ve görünümü ise "Stabil" olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları BB+ olarak teyit edilmiştir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914083BIST