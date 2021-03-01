***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
01.03.2021 18:31
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, 25 Şubat 2021 tarihinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını ve Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek A+ (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu AA- (Trk)'ya, A-1 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu A-1+ (Trk)'ya yukarı yönlü revize etti ve görünümü ise "Stabil" olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları BB+ olarak teyit edilmiştir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914083
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2890
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -0,1359
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -0,1852
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7048
18:05404,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -8,01
|Açılış
|: 404,29
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2824
|7,2890
|% -1,83
|
|Euro
|8,7713
|8,7842
|% -2,06
|
|Sterlin
|10,1109
|10,1616
|% -1,94
|
|Frank
|7,9344
|7,9822
|% -2,40
|
|Riyal
|1,9382
|1,9479
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-5,85
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-7,96
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,10
|
|B. Petrol
|63,87
|63,87
|-0,56
|