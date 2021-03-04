***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
04.03.2021 12:01
ucusu ve yöneticisi olduğumuz Icbc Turkey Portföy Para Piyasası Fonu'nun (ICE) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan İş Finansal Kiralama A.Ş'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 01.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 26.02.2021 tarihinde yayınladığı raporda, İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi' nin Uzun Vadeli Yerel Para Kredi Notu'nun görünümünü Negatif'ten Durağan'a çevirirken,ilgili notu B+ olarak teyit etmiştir.
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913911 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915076
BIST
13:221.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.527
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|Önceki Kapanış
|: 1.531
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1.536
En Düşük
1.523
13:227,4783
En Yüksek
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|: 7,4700
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|Önceki Kapanış
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7,5134
En Düşük
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414,17
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:22
|KRVGD
|18,59
|266.941.280
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|10.621.932
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|13.000.861
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|4.909.265
|% 9,97
|
|INDES
|30,48
|8.764.006
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|21.910.184
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.009.945
|% -9,99
|
|CASA
|164,90
|11.661.893
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|11.961.231
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|45.152
|% -9,45
|
|THYAO
|15,13
|1.400.174.465
|% 1,41
|
|PETKM
|5,85
|767.163.427
|% 2,09
|
|KRDMD
|7,22
|674.387.052
|% 2,27
|
|SISE
|7,70
|573.537.867
|% 1,05
|
|KOZAL
|128,00
|522.397.544
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,43
|446.743.891
|% 0,00
|
|PETKM
|5,85
|767.163.427
|% 2,09
|
|ODAS
|3,94
|433.029.906
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,22
|674.387.052
|% 2,27
|
|THYAO
|15,13
|1.400.174.465
|% 1,41
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4740
|7,4783
|% 0,44
|
|Euro
|9,0099
|9,0160
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,3887
|10,4408
|% 0,28
|
|Frank
|8,0801
|8,1288
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9890
|1,9990
|% 0,50
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-5,34
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.780
|25,00
|
|Tam
|2.723
|2.793
|22,22
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|10,75
|
|Çeyrek
|660
|676
|5,38
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,88
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,67
|63,67
|-0,40
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