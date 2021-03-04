***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Icbc Turkey Portföy Para Piyasası Fonu'nun (ICE) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Garanti Faktoring A.Ş'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 01.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümünü "Durağan" olarak güncellemesini (önceki: Negatif) takiben 26 Şubat 2021 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli TL ve YP notlarının görünümünü de, "Negatif" ‘ten "Durağan" ‘a yükseltmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü "Durağan"ve Ulusal Notu AA(tur) olarak teyit edilmiştir.İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913848 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915077BIST