***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Icbc Turkey Portföy Para Piyasası Fonu'nun (ICE) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan İş Faktoring A.Ş'nin yeni sözleşme imzalamış olduğu DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.tarafından belirlenen derecelendirme notuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.21.05.2021 tarihli raporunda ulusal uzun vadeli notu TR AA- ve ulusal kısa vadeli notu TR A-1 olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir.İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937411 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937945BIST