***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
02.08.2021 16:23
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Icbc Turkey Portföy Para Piyasası Fonu'nun (ICE) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 29.07.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
JCR-Eurasia Rating, 29 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla periyodik gözden geçirme sürecinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin konsolide yapısını değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A- (Trk)" olarak yukarı yönlü revize etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri, "BB / Stabil" olarak yukarı yönlü revize edildi.
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952727 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954169
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
18:058,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0748
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
18:059,9955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0724
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
18:05489,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,05
|Açılış
|: 489,78
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,63
|11.731.442
|% 10,00
|
|ORMA
|31,48
|667.447
|% 9,99
|
|KTSKR
|26,64
|36.267.026
|% 9,99
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|23.666.941
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|26.627.463
|% -10,00
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|IDEAS
|48,08
|3.968.892
|% -7,18
|
|BAYRK
|9,30
|46.197.889
|% -7,09
|
|CEOEM
|8,63
|48.213.906
|% -6,20
|
|ARDYZ
|53,70
|266.144.349
|% 2,38
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|ODAS
|1,33
|171.789.487
|% 1,53
|
|ESEN
|30,36
|161.502.641
|% 2,85
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|ODAS
|1,33
|171.789.487
|% 1,53
|
|PEKGY
|0,98
|102.433.459
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,00
|40.409.100
|% 0,00
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|HLGYO
|2,30
|38.881.433
|% 1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4172
|8,4227
|% 0,90
|
|Euro
|9,9855
|9,9955
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,6687
|11,7272
|% 0,96
|
|Frank
|9,2700
|9,3258
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2377
|2,2489
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-4,11
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,32
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,08
|
|B. Petrol
|72,24
|72,24
|-0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
-
17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
-
17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243