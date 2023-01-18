***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon'un (ICD) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 13.01.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 13 Ocak 2023 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur:Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B- / Negatif GörünümKısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu BUzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu B / Negatif GörünümKısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu BUzun vadeli ulusal notu AA(tur) / DurağanHissedar Destek notu b-Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103042BIST