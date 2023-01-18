***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
18.01.2023 17:45
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fon'un (ICE) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 13.01.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 13 Ocak 2023 tarihinde QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin notlarını aşağıdaki gibi duyurmuştur:
Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu B- / Negatif Görünüm
Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu B / Negatif Görünüm
Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu B
Uzun vadeli ulusal notu AA(tur) / Durağan
Hissedar Destek notu b-
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103043
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,3623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1015
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.155,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.155,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7910
|18,7952
|% 0,15
|
|Euro
|20,3520
|20,3623
|% 0,50
|
|Sterlin
|23,2222
|23,3386
|% 1,04
|
|Frank
|20,4995
|20,6230
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|6,17
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.850
|7.920
|36,00
|
|Yarım
|3.825
|3.875
|17,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.938
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,54
|0,09
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|1,42
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında