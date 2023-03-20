***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
20.03.2023 11:58
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Birinci Değişken Fonu'nun (ICD) Fon portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Doruk Faktoring A.Ş.,derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 16.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR-ER) 15.03.2023 tarihinde Şirketimizin ve tahvil ihraçlarının periyodik gözden geçirme sürecinde uzun vadeli ulusal notunu "AA-(tr)" seviyesinden "AA(tr) seviyesine yükseltmiş, kısa vadeli ulusal notunu J1+(tr), uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını BB, kısa vadeli ulusal ihraç notu J1+(tr), uzun vadeli ulusal ihraç notu AA(tr) olarak verilmiştir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126189
BIST
13:515.078
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -58,40
|Açılış
|: 5.120
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En Düşük
5.051
13:5119,0153
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,9722
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En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:49
|CLEBI
|545,70
|50.911.361
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|796.371.950
|% 9,99
|
|MERKO
|6,51
|49.481.515
|% 9,97
|
|FENER
|58,20
|46.116.341
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.876.932
|% 9,88
|
|MARKA
|9,54
|4.089.493
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,23
|968.999.280
|% -9,07
|
|ONCSM
|113,60
|76.987.286
|% -7,64
|
|ETYAT
|5,00
|3.115.978
|% -7,58
|
|BTCIM
|36,60
|45.592.890
|% -7,58
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|ASTOR
|61,90
|6.127.041.007
|% -4,62
|
|KOZAL
|22,16
|2.878.219.842
|% 7,78
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|ISCTR
|14,25
|2.485.378.375
|% -3,19
|
|ASELS
|58,05
|2.198.933.130
|% 1,22
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|THYAO
|128,10
|1.957.890.972
|% 1,26
|
|ISCTR
|14,25
|2.485.378.375
|% -3,19
|
|KOZAL
|22,16
|2.878.219.842
|% 7,78
|
|ASTOR
|61,90
|6.127.041.007
|% -4,62
|
|YKBNK
|10,23
|968.999.280
|% -9,07
|
|EKGYO
|6,92
|563.135.548
|% -2,26
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0111
|19,0151
|% 0,00
|
|Euro
|20,3364
|20,3515
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,1314
|23,2474
|% 0,18
|
|Frank
|20,4082
|20,5312
|% -0,21
|
|Riyal
|5,0468
|5,0721
|% -0,00
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-8,21
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|8.124
|8.247
|-15,00
|
|Tam
|8.128
|8.210
|224,00
|
|Yarım
|3.985
|4.018
|110,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.009
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,73
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-1,66
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