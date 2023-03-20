***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Birinci Değişken Fonu'nun (ICD) Fon portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Doruk Faktoring A.Ş.,derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 16.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR-ER) 15.03.2023 tarihinde Şirketimizin ve tahvil ihraçlarının periyodik gözden geçirme sürecinde uzun vadeli ulusal notunu "AA-(tr)" seviyesinden "AA(tr) seviyesine yükseltmiş, kısa vadeli ulusal notunu J1+(tr), uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notlarını BB, kısa vadeli ulusal ihraç notu J1+(tr), uzun vadeli ulusal ihraç notu AA(tr) olarak verilmiştir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126189BIST