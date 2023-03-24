***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
24.03.2023 14:07
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Para Fonu'nun (ICE) Fon portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Arçelik A.Ş.,derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 21.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, 21 Mart 2023 tarihli raporunda Şirketimizin "BB+" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB"'ye düşürmüş ve "Negatif" olan görünümünü ise teyit etmiştir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127715
BIST
15:535.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -31,91
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5319,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0441
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5320,5252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1064
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:531.226,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.226,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:53
|DERIM
|9,13
|21.539.397
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.169.721
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|55.817.401
|% 9,98
|
|DGGYO
|41,90
|70.721.012
|% 9,97
|
|ORMA
|61,20
|650.690
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.261.131
|% -9,95
|
|IZINV
|23,08
|31.128.213
|% -9,13
|
|POLTK
|1.960,10
|20.358.033
|% -8,37
|
|KUVVA
|44,20
|346.671
|% -7,14
|
|ASTOR
|63,55
|4.192.044.755
|% 1,92
|
|EREGL
|37,22
|3.278.829.997
|% 0,32
|
|THYAO
|127,60
|2.187.204.931
|% -1,39
|
|ISCTR
|13,96
|1.854.559.204
|% -1,48
|
|KOZAL
|21,52
|1.723.280.581
|% 2,09
|
|KATMR
|1,43
|199.316.154
|% 9,16
|
|ISCTR
|13,96
|1.854.559.204
|% -1,48
|
|EKGYO
|6,95
|800.290.484
|% -0,43
|
|YKBNK
|10,41
|1.085.350.058
|% -1,70
|
|EREGL
|37,22
|3.278.829.997
|% 0,32
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0656
|19,0698
|% 0,23
|
|Euro
|20,5043
|20,5252
|% -0,52
|
|Sterlin
|23,2190
|23,3354
|% -0,41
|
|Frank
|20,6557
|20,7801
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0614
|5,0868
|% 0,20
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|6,56
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|6,37
|
|Cumhuriyet
|8.254
|8.378
|77,00
|
|Tam
|8.283
|8.364
|25,00
|
|Yarım
|4.061
|4.093
|12,00
|
|Çeyrek
|2.030
|2.046
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|0,22
|
|B. Petrol
|73,44
|73,44
|-2,47
|
Seans Raporu
15:53
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-
16:08SMART
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 167, 118 adet işlem
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16:06KAPLM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 95.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 095 adet işlem
-
16:05XU100
Endeks 5, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 35, 860.00 milyon TL de
-
16:05SMART
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 126, 619 adet işlem
-
16:04SMART
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 110, 288 adet işlem