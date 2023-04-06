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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

06.04.2023 14:39
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

             Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz  Icbc Turkey İkinci Değişken Fonu'nun (ICC) Fon portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Türk Telekomünikasyon A.Ş  tarafından kredi derecelendirme notu görünümü değişikliğine ilişkin ihraççı tarafından 03.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
  
  S&P Global Ratings (S&P), 31 Mart 2023 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu ve transfer ve konvertibilite (T&C) değerlendirmesini "B" olarak teyit etmiş, görünümünü ise "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.
 
S&P Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kredi notlarını Türkiye'nin transfer ve konvertibilite (T&C) seviyesi ile sınırlandırmaktadır. Buna göre, derecelendirme kuruluşu, Şirketimizin kredi notunu "B" olarak teyit etmiş, görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. 
 
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132433


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