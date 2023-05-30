***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu'nun (ICE) Fon portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş.,derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 26.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. , Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın kredi derecelendirme notunu kısa vade için KR A-1olarak teyit etmiş olup , uzun vadeli derecelendirme notu KR AA - olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Görünümü "DURAĞAN" olarak belirlenmiştir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154659BIST